İran’dan Afganistan ve Pakistan’a diyalog çağrısı

Erakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilime yönelik açıklamada bulundu.

Ülkesinin tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönünde bir anlayışa sahip olduğunu dile getiren Erakçi, iki ülke arasındaki sorunların çözülüp işbirliğinin güçlendirilmesi için her türlü yardıma hazır olduklarını kaydetti.

İranlı Bakan, “Mübarek ramazan ayında iki ülke (Afganistan ve Pakistan mevcut sorunları, iyi komşuluk çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözmelidir.” ifadesini kullandı.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.