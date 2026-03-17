  3. İran'dan atılan füzeler İsrail'in Holon kentini isabet etti
İran'dan atılan füzeler İsrail'in Holon kentini isabet etti

İran, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerindeki Beyt Şemeş, Tel Aviv ve Batı Kudüs gibi yerlerin yanı sıra, ABD'nin Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran'dan İsrail'e atılan füzeler nedeniyle Holon kentindeki bir tren istasyonu ve park halindeki otobüsler zarar gördü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 59. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, Beyt Şemeş, Tel Aviv ve Batı Kudüs gibi yerlerin yanı sıra, ABD'nin Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıda İmad, Fettah, Hacı Kasım füzeleri ve silahlı insansız hava araçları kullanıldığı kaydedildi.