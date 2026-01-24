İran’dan Avrupa Parlamentosu'nun kararına sert tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve İran’da yaşanan son gelişmelere ilişkin ‘asılsız’ iddialar içeren, ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı ‘müdahaleci’ ve ‘sorumsuz’ öneriler barındıran kararın şiddetle kınandığı belirtildi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre açıklamada “Avrupa Parlamentosu ve yöneticilerinin işgal altındaki Filistin’deki soykırıma yönelik onaylayıcı sessizliği ile İran sokaklarında işlenen suçları görmezden gelmesi, aynı zihniyetin iki yüzüdür.” ifadesine yer verildi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin, Anayasa ve uluslararası hukuki yükümlülükler çerçevesinde İran halkının temel haklarına bağlılığını vurgularken; vatandaşlarının güvenliğini, kamu düzenini ve ulusal egemenliğini her türlü terör eylemine, dış tehdide ve müdahaleye karşı korumayı görevi olarak gördüğü ifade edildi.