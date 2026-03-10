İran'dan Avustralya'nın sığınma hakkı tanıdığı kadın milli takımın 5 oyuncusuna 'geri dönün' çağrısı

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Asya kupası elemeleri için ülkede bulunan İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna Avustralya'ya sığınma hakkı tanındığını açıklamıştı.

Avusturalya'nın ardından İran'dan 5 oyuncuya ülkenize dönün çağrısı geldi. İran'da Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada kadınların "duygusal dengesizlik" altında hareket ettikleri ve "huzur ve güven içinde" vatanlarına dönebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, "Bu toprakların evlatları olan çok çalışan kadın futbol takımımızın bazı üyeleri, düşmanın komplolarının kışkırttığı duygusal dengesizlik altında istemeden ve ABD-İsrail'deki suçlu liderlerin yanılsamalı heyecanına neden olacak şekilde davrandılar. İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin ve asil halkının bu çocuklara olan sevgi dolu kucaklaması ve özel durumlarını anlaması nedeniyle, bu değerli bireyler barış ve güven içinde vatanlarına dönmeye davet ediliyorlar" denildi.

Hain ilan edilmişlerdi

İran milli futbol takımı oyuncuları, 2 Mart'ta Güney Kore ile oynadıkları maç öncesinde milli marşı söylemedikleri için İran devlet televizyonu tarafından "hain" ilan edilmişti. Üç gün sonra takım, Avustralya'ya karşı oynayacakları ikinci maç öncesinde milli marşı söylemiş ve selam vermişti. Takım, daha sonra Filipinler'e 2-0 yenilerek turnuvadan elenmişti. İran'a geri gönderilip orada kötü muameleye maruz kalacakları düşünülen takımın İran'a geri gönderilmemesi için uluslararası kamuoyu tarafından Avustralya hükümetine baskı yapılmıştı. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, takım oyuncularına iltica hakkı verilip verilmeyeceğine dair bir soruya, hükümetin "gizlilik nedenleriyle bireysel durumlara giremeyeceğini" belirtmişti.

Trump Avustralya'ya çağrı yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump da Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına iltica hakkı tanıma çağrısında bulunmuştu. Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bu konuda görüştüğünü belirterek, "O da bu konuyla ilgileniyor. Beş kişinin durumu halledildi, geri kalanlar da yolda. Ancak bazıları, ailelerinin güvenliğinden endişe duydukları için geri dönmeleri gerektiğini düşünüyor. Her halükarda başbakan bu oldukça hassas durumla ilgili çok iyi bir iş çıkarıyor" demişti.