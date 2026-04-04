İran’dan BAE ve Bahreyn’e yeni saldırılar (Video)

İran, ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürüyor. Dubai Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, önlenen bir düşman hava unsurunun enkazının Dubai Marina bölgesinde bulunan bir binada hasara yol açtığı belirtilerek, "Olayda yaralanma bildirilmemiş ve yangın çıkmamıştır" denildi.

Bahreyn’de 4 kişi hafif şekilde yaralandı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da, yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını duyurarak, "Vatandaşların ve diğer bölge sakinlerinin paniğe kapılmamaları ve en yakındaki güvenli alanlara gitmeleri rica olunur" açıklamasında bulundu. Saldırılarda 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, "Sitra'daki birkaç ev, İran İHA'larının engellenmesi sonucu düşen enkaz paçaları nedeniyle hasar görmüştür" ifadelerine yer verildi.