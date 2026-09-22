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İran’dan Bağdat ve Maskat uçuşlarını iptal etti

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, “Tahran-Bağdat ve Tahran-Maskat uçuşları bu gece yarısından itibaren iptal edilecek” dedi.

Haber Merkezi
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İran’dan Bağdat ve Maskat uçuşlarını iptal etti
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İran basını, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan’ın, Tahran çıkışlı uçuşlar hakkında açıklamada bulunduğunu duyurdu.

İhvan, yerel saat ile 24.00’ten itibaren Bağdat ile Maskat havaalanlarının İran uçuşlarını kabul etmeyeceğini ve bu nedenle Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşlarının iptal edildiğini belirtti. İhvan, “Bağdat'a giden uçuşların, Necef Havaalanı’na yönlendirilmesi için görüşme yapıyoruz” ifadesini kullandı.