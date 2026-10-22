İran’dan Basra Körfezi’nde eş zamanlı 4 gemiye saldırı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi’nin kuzey kesiminde petrol transferi yapan 4 geminin eş zamanlı olarak hedef alındığını açıkladı. Açıklamaya göre, izin verilmeyen güzergâhlardan geçtiği belirtilen gemiler, petrol yüklerini gemiden gemiye aktardıkları sırada tespit edilerek vuruldu. İran tarafı, saldırıların ardından gemilerde yangın çıktığını ve alevlerin devam ettiğini bildirdi.

Hürmüz Boğazı’nda 3 gemi mayına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın batısında da üç geminin deniz mayınına çarptığını duyurdu. Açıklamada, dün gece meydana gelen olaylarda gemilerde yangın çıktığı ve gemilerin durdurulduğu belirtildi.

İran’dan ABD’ye sert suçlama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’yi gemileri deniz mayınlarının bulunduğu geçiş güzergâhlarını kullanmaya teşvik etmekle suçladı. İran tarafı, bu tutumun deniz kazalarının artmasına yol açtığını savundu.

ABD üsleri için misilleme uyarısı

Açıklamada, ABD’nin söz konusu tutumunu sürdürmesi halinde İran’ın karşılık verme kapsamını bölgedeki Amerikan üslerini de içine alacak şekilde genişletebileceği belirtildi. Bu ifadelerle Washington yönetimine yönelik açık bir uyarı yapıldı.