İran’dan BM’ye uyarı mektubu: 'Olası bir saldırıya meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık vereceğiz'

İran’dan ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı tehditlerine karşı dikkat çeken bir hamle geldi. İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup göndererek, ABD’nin İran’a karşı güç kullanma tehditlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Mektubunda Trump’ın İran’a yönelik olası bir askerî saldırı için Diego Garcia üssünün kullanılabileceğine dair açıklamalarını hatırlatan Iravani, "Bu tehditler, BM Şartı’nın ve uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil etmekte olup, bölgeyi yeni bir kriz ve istikrarsızlık döngüsüne sürükleme riski taşımaktadır" uyarısında bulundu.

"Sonuçları felaket niteliğinde olur"

Bölgedeki hassas durum ve ABD’nin yaptığı askeri yığınağın Trump’ın açıklamalarının sadece bir söylemden ibaret olmadığını gösterdiğine dikkat çeken Iravani, "Söz konusu açıklamalar gerçek bir askerî saldırı riskine işaret etmektedir. Sonuçları bölge açısından felaket niteliğinde olabilecek böyle bir saldırı, uluslararası barış ile güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturur" ifadelerini kullandı.

İran diplomatik çözüme bağlılığını yineledi

İran’ın BM’nin amaç ve ilkeleri ile diplomatik çözüme tam bağlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Iravani, ülkesinin barışçıl nükleer programına ilişkin belirsizlikleri gidermek amacıyla ABD hükümeti ile yürütülen nükleer görüşmelere yapıcı, ciddi ve iyi niyetli bir şekilde katıldığının altını çizdi. ABD’den de eşitlik temelli ciddi bir yaklaşım beklediklerini hatırlatan Iravani, "İran, ABD’nin de bu görüşmelere aynı ciddiyet ve samimiyetle yaklaşması ve BM ilkeleri ile uluslararası hukukun normlarına saygı göstermesi halinde kalıcı ve makul bir çözümün tamamen mümkün olduğu kanaatindedir" dedi.

"Saldırganlığın normalleştirilmesine izin verilmemeli"

BM Güvenlik Konseyi’ni uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirmeye ve ABD’nin hukuka aykırı güç kullanma tehditlerine karşı harekete geçmeye çağıran Iravani, "ABD, özellikle BM Şartı’nın 2(4). maddesi başta olmak üzere yükümlülüklerine uymalı ve gerilimi tırmandırabilecek veya askerî çatışmaya yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmalıdır. Aksi takdirde bunun sonuçları bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından ağır ve geniş kapsamlı olacaktır" uyarısında bulundu. Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’nin vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Iravani, "Güç kullanma tehdidi ve saldırganlık eylemlerinin normalleştirilmesine, meşrulaştırılmasına veya kabul edilebilir bir siyasi araç haline gelmesine izin verilmemelidir. Aksi takdirde, bir başka egemen devlet de benzer şekilde hedef haline gelecektir" ifadelerine yer verdi.

"Doğabilecek kontrol edilemez sonuçların sorumluluğu ABD’ye aittir"

İran’ın gerilim ya da savaş arayışında olmadığını, ancak kendisini savunmaya kararlı olduğunu yineleyen Iravani, "Ülkemiz, askerî saldırıya maruz kalması halinde, BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında sahip olduğu meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı biçimde karşılık verecektir. Böyle bir durumda, düşman kuvvetlere ait bölgedeki tüm üsler, tesisler ve varlıklar İran’ın savunma kapsamındaki meşru hedefleri olacaktır. Doğabilecek öngörülemeyen ve kontrol edilemez sonuçların tüm sorumluluğu doğrudan ABD’ye aittir" ifadelerini kullandı. Irevani, gönderdiği mektubun resmi bir belge olarak BM üyesi devletlere iletilmesi talebinde bulundu.