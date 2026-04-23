İran’dan dünyaya diplomasi resti: Biz her zaman diyalogdan yanayız

İran’ın yeni dönem dış politika vizyonu, bölgesel ve küresel krizlerin gölgesinde yeniden şekilleniyor. Tahran’dan gelen son resmi değerlendirmelerde, ülkenin hiçbir toplumla veya devletle sebepsiz bir husumet içinde olma arayışı taşımadığı ifade edildi. Mevcut verilere yansıyan tabloya göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyaloğa kapılarının her zaman açık olduğunu ancak bu sürecin bir teslimiyet aracı olarak kullanılmasına asla izin verilmeyeceğini belirtti. Yapılan açıklamalarda, "İran ne savaş ne de istikrarsızlık peşindedir; bizim yolumuz her zaman akıl ve diplomasi olmuştur" denilerek barışçıl çözüm yollarının önemi hatırlatıldı.

Anlamlı müzakere için taahhütlere bağlılık vurgusu

Tahran’ın diyalog çağrısında öne çıkan en kritik nokta, masaya oturmanın ön koşulu olarak sunulan güven vurgusu oldu. Gelinen noktada, İran’ın özellikle Batılı güçlere yönelik ‘verilen sözlere sadık kalınması’ mesajı dikkat çekiyor. Geçmişteki anlaşmaların ihlal edilmesinin gerçek bir müzakere sürecinin önündeki en büyük engel olduğunu savunan yönetim, ambargo ve baskı politikalarının İran halkını yolundan döndüremeyeceğini bildirdi. Güncel projeksiyonlar, Tahran’ın diyaloğu bir zayıflık işareti olarak değil, bölgesel istikrar için rasyonel bir çıkış yolu olarak gördüğünü kanıtlıyor.

Bölgesel güvenlikte komşularla iş birliği önceliği

Dış politikada sadece küresel güçlerle değil, bölge ülkeleriyle de yeni bir sayfa açma iradesini ortaya koyan İran, komşularıyla olan ilişkilerde güven tazelemeyi hedefliyor. Rakamların ve sahadaki stratejik hareketliliğin işaret ettiği doğrultuda, ülkenin savunma kapasitesindeki artışın sadece caydırıcılık amacı taşıdığı ifade ediliyor. Bölge dışı aktörlerin müdahaleleri yerine yerel yönetimlerin kendi geleceğini diyalogla inşa etmesi gerektiğini savunan Tahran, komşu devletlere yönelik herhangi bir saldırganlık gütmediğinin altını çiziyor. İran’a göre, bölgede kalıcı barışın anahtarı, karşılıklı saygı ve diplomasi masasında yatıyor.