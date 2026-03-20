İran'dan dünyaya ‘hukuk düzeni’ uyarısı: Bu ateş herkesi yakar

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği operasyon sonrası Tahran’dan gelen açıklamalar, diplomatik uyarıdan ziyade küresel bir "güvenlik alarmı" niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve müttefiklerinin doğrudan liderlik makamını hedef alan hamlelerinin, uluslararası hukuk normlarını tamamen işlevsiz hale getirdiğini belirtti.

Uluslararası hukuk düzeni tehdit altında

Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada bu durumun sadece İran ile sınırlı kalmayacağını, egemenlik haklarının bu denli ağır ihlal edilmesinin emsal teşkil ederek dünya genelindeki mevcut düzeni temelinden sarsacağını ifade etti. "Eğer bugün bu hukuksuzluğun önü alınmazsa, yarın bu ateşin alevleri birçok aktöre de ulaşacaktır" diyen İranlı lider, çatışmanın küresel bir maliyet üreteceğine dikkat çekti.

Misilleme kapısı açık: Enerji tesisleri kırmızı çizgi

Haber kaynaklarına göre Tahran yönetimi, diplomatik uyarılarının yanı sıra sahadaki askeri duruşunu da sertleştiriyor. İran kanadı, özellikle enerji altyapısına yönelik olası yeni saldırılar durumunda, bölgedeki stratejik noktaların hedef alınacağı mesajını yineledi.

Pezeşkiyan’ın bu çıkışı, bir yandan uluslararası meşruiyet zeminini hatırlatırken diğer yandan çatışmanın kontrolden çıkmasını engelleyecek bir "son fren" çağrısı olarak değerlendiriliyor.