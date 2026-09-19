İran'dan Fransa'ya sert diplomasi tepkisi: "Timsah gözyaşlarını kes Barrot"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’nun Orta Doğu'daki gelişmeler ve insani kriz hakkındaki açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Batılı devletlerin bölgedeki çatışmalara yönelik politikalarını kınayan Erakçi, Fransa’nın izlediği tutumun samimiyetsiz olduğunu vurguladı.

"İkiyüzlülüğü bırakın ve müttefiklerinizi dizginleyin"

Erakçi paylaşımında, Fransa ve diğer Batılı müttefiklerin İsrail'e verdikleri desteğe dikkat çekerek, yaşanan yıkım ve insani kayıpların sorumluluğunun bu politikalarda yattığını savundu. Fransız Bakan'ın açıklamalarını sert bir dille eleştiren Erakçi, "Timsah gözyaşlarını d dökmeyi kes Barrot. İkiyüzlülüğü bırakın ve saldırgan müttefiklerinizi dizginleyin," ifadelerine yer verdi.

Bölgesel gerilimde karşılıklı suçlamalar

İran Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin bir yandan insani çağrılarda bulunurken diğer yandan askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam etmesinin büyük bir çelişki oluşturduğunu ifade etti. Tahran yönetimi, Orta Doğu’da tırmanan krizin sona ermesi için Batılı güçlerin İsrail üzerindeki baskılarını artırması gerektiğini bir kez daha yineledi.