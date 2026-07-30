İran’dan GKRY’ye İngiliz üsleri konusunda dikkat çeken mesaj

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ABD ile İran arasında devam eden gerilim Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de etkilerken, İran devlet basınında yer alan haberlere göre Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Kıbrıs’ta bulunan yabancı askeri üslerin İran’a yönelik askeri faaliyetlerde kullanılmasının önlenmesinin önemine dikkat çekildi.

Haberlere göre Erakçi, özellikle İngiltere’nin Akrotiri ve Dikelya’daki egemen üs bölgelerine işaret ederek, söz konusu askeri tesislerin ABD veya İngiltere tarafından İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Bulgaristan kararına tepki gösterdi

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının aktardığına göre Abbas Erakçi, aynı gün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erakçi, Bulgaristan Parlamentosu’nun ABD’ye ait tanker uçaklarının Bezmer Hava Üssü’ne geçici olarak konuşlandırılmasına izin vermesini eleştirdi.

İranlı Bakan, bu kararın İran’a yönelik saldırgan faaliyetleri kolaylaştırdığını savunarak, Sofya yönetiminden alınan kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Doğu Akdeniz’de gerilim sürüyor

Haberde, Tahran yönetiminin daha önce de topraklarını ya da askeri tesislerini ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında kullandıran ülkelerin "sonuçlarla karşılaşabileceği" yönünde birçok kez uyarıda bulunduğu hatırlatıldı. Erakçi’nin de Kombos’a benzer mesajlar ileterek, İran’a yönelik muhtemel askeri faaliyetlerde Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin kullanılmaması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

İran ile ABD arasında son aylarda yaşanan askeri gerilimin ardından Doğu Akdeniz’de bulunan Akrotiri ve Dikelya’daki İngiliz üsleri yeniden uluslararası gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Stratejik konumlarıyla öne çıkan bu üslerin, bölgedeki askeri operasyonlar açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.