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İran'dan gözaltı iddialarına yalanlama

İran, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin öldürülmesinin ardından henüz kimsenin gözaltına alınmadığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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İran'dan gözaltı iddialarına yalanlama
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İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail haniye suikastına ilişkin henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, haniye suikastına ilişkin yargı sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Cihangir, "Bazı gazete ve sosyal medya sitelerinde, gözaltılar olduğuna dair söylentiler var. Henüz bu davayla ilgili herhangi bir gözaltı söz konusu olmadı." dedi.

Olayın hemen ardından Silahlı Kuvvetler Yargı Başkanı'nın talimatıyla askeri savcılığın soruşturma başlattığını ve delil toplama sürecinin devam ettiğini dile getiren İranlı yetkili, incelemelerin tamamlanması sonrasında açıklama yapılacağını kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

 

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