İran'dan Hürmüz açıklaması: Kontrolü sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacak

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in, İran'daki sistemi devirmek için ortaya koyduğu çabanın başarısızlığa uğradığını ve bunun İran'ı daha güçlü hale getirdiğini belirten Nik, “Bu savaş sırasında düşmanın en gelişmiş uçakları zarar gördü ve yok oldu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacak” ifadelerini kullandı.