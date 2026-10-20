İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 2 petrol tankeri mayına çarparak alev aldı

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İran devlet televizyonuna göre Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde 2 petrol tankerinin alev aldığı bildirildi.

Söz konusu tankerlerin, “yasa dışı” olarak nitelendirilen güzergahı kullanarak boğazı geçmeye çalıştığı esnada Devrim Muhafızları Donanması’nın daha önce yerleştirdiği mayınların patladığı ve gemilerin alev alarak durduğu aktarıldı.

İzinsiz geçen gemiler hedef alınacak

Açıklamada, mayınlı bölgeden geçmenin “yasa dışı” olduğu ve bunu ihlal eden gemiler için "alev almak" dışında başka bir sonuç olmayacağı uyarısı yapıldı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılarına başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu. Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.