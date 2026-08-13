İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Boğaz kapalı ve tam kontrol altındayız

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, ABD'li yetkililerin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azmayi, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerin açıklamalarına da değinen Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil." dedi.