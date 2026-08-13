İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Savaş sonrasında da İsrail ve ABD gemilerine geçiş yok

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sekreteri Behnam Saidi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlere ilişkin mesajlar verdi. Saidi, İran’ın düşman olarak tanımladığı ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine izin verilmeyeceğini söyledi.

İsrail bağlantılı gemilere geçiş yok

Saidi, İsrail'e ait gemilerin yanı sıra İsrail ile bağlantısı bulunan ve başka ülkelerin bayrağını taşıyan gemilerin de Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini söyledi.

Saidi, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist rejime ait hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Hatta bir gemi rejimle bağlantılı olup da başka bir ülkenin bayrağıyla İsrail mallarını taşıyorsa geçiş hakkı olmayacaktır."

ABD gemilerine geçiş izni verilmeyecek

İranlı yetkili, ABD'ye ait gemilerin geçişine ilişkin de benzer bir tutum ortaya koydu. Saidi, Washington'ın İran'a yönelik tehdit ve düşmanlık politikalarını sürdürdüğü müddetçe ABD bandıralı ticari ve askeri gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini savundu.

Saidi, ABD'ye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Suçlu ve saldırgan Amerikan rejimine ait ticari ya da askeri hiçbir geminin de İran'a tehdit oluşturduğu ve İran Silahlı Kuvvetler tarafından düşman olarak tanımlandığı müddetçe Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı olmayacak."

İranlı yetkilinin açıklaması, Hürmüz Boğazı'ndan İsrail ve ABD bağlantılı gemilerin geçişine yönelik Tahran'ın tutumuna ilişkin bir değerlendirme olarak öne çıktı.