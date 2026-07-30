İran'dan Hürmüz Boğazı resti: ABD operasyonları bitmeden açılmayacak

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İran Devrim Muhafızları'nın yayımladığı 54 numaralı bildiride, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde güvenli olmadığı belirtilen rotayı kullanarak ilerleyen iki petrol tankerinin müdahaleyle karşılaştığı öne sürüldü. Açıklamada, tankerlerden birinin ağır hasar aldığı, her iki geminin de olayın ardından rotasını değiştirerek bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

Bildiride, Hürmüz Boğazı’nın İran egemenliği altında bulunduğu belirtilerek Deniz Kuvvetleri’nin boğaz üzerindeki kontrolünü sürdürdüğü vurgulandı. İran, ABD’nin bölgedeki askeri müdahaleleri ve tehditleri devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmayacağını duyurdu.

Politikalar değişmezse ağır sonuçlar doğabilir

Devrim Muhafızları, ABD’nin deniz operasyonlarına yönelik faaliyetlerinin sürmesi halinde mevcut tutumun değişmeyeceğini belirtti. Açıklamada ayrıca, İran’a karşı saldırılara destek verdiği belirtilen ülkelerin politikalarını değiştirmemesi durumunda ağır sonuçlarla karşılaşabilecekleri yönünde uyarıya da yer verildi.

İran hükümetinden olağanüstü yetkiler kararı

İran hükümeti, savaş koşullarında yürürlüğe alınan olağanüstü yetki ve izinlerin süresini Eylül 2026 sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu Sekreterliği tarafından yayımlanan kararda, 5 Ağustos tarihli genelge kapsamında bakanlıklara tanınan özel yetkilerin yürürlükte kalacağı bildirildi. Kararın, İsrail ve ABD saldırıları sonrasında ortaya çıkan güvenlik ve yönetim süreçlerinin devam etmesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, küresel enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor.

Bölgede yaşanan askeri hareketlilik ve deniz trafiğine ilişkin gelişmeler, petrol arzı ve uluslararası taşımacılık açısından önemini koruyor. İran hükümeti, savaş dönemi kapsamında uygulanan olağanüstü yetkilerin süresini Eylül 2026 sonuna kadar uzattığını açıkladı.