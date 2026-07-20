İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı: ABD ile işbirliği yapan ülkeler geçişte sorun yaşayacak

Fars Haber Ajansına göre Ekreminiya, İran'a karşı saldırılara destek veren bazı Körfez ülkelerini eleştirdi.

Bazı Körfez ülkelerinin yıllardır ürün ve petrol ticaretiyle Hürmüz Boğazı'ndan ekonomik fayda sağladığını ancak bugün ABD ile İran'a yönelik saldırılarda işbirliği yaptığını öne süren Ekreminiya, bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

İranlı Sözcü, "ABD'nin saldırgan ve yasa dışı eylemlerine destek veren ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacaktır. İran halkına karşı kullanılacak askeri teçhizatın bu boğazdan geçirilmesine izin verilemez." ifadelerini kullandı.