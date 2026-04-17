İran’dan Hürmüz Boğazı uyarısı: Abluka sürerse gereken karşı adımları atacağız



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı’nın geçici olarak yeniden gemi trafiğine açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bekayi, daha önce yaşanan ihlaller ve son gelişmelere dikkat çekerek, "Daha önce karşı taraf ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemiş, İran da buna karşılık gerekli adımları atmıştı. Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin istenilen düzeyde sağlanamamasının nedeni de bu ihlallerdi. Ancak karşı tarafın dün gece Lübnan’daki ateşkese ilişkin taahhüdünü yerine getirmesi üzerine, İran da karşılık olarak Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin daha önce açıklanan koordinatlar doğrultusunda, yetkili mercilerle koordinasyon içinde ve belirlenen güzergahta yapılacağını, güvenli geçişin sağlanacağını ilan etti" dedi.

"İhlal olursa karşılık verilecek"

Muhtemel bir ateşkes ihlalinde İran’ın atacağı adımlara değinen Bekayi, "İran, Hürmüz Boğazı’nın koruyucusudur ve gerektiği her durumda ülkenin çıkar ve haklarını korumaya yönelik tedbirlerin uygulanmasında hiçbir taviz vermeyecektir. Karşı tarafın yeniden taahhütlerine uymaması halinde İran gerekli karşılığı verecektir. Bu yönde tüm hazırlıklar yapılmıştır. Ayrıca ablukanın sürmesi durumunda İran gereken karşı adımları atacaktır ve bu durum ateşkesin ihlali sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ateşkes uzatılmasına ilişkin görüşme yapılmadı"

Ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bekayi, "Ateşkes mutabakatının süresi iki haftadır. Son bir haftadır da savaşın tamamen sona erdirilmesine zemin hazırlamak için müzakereler sürüyor. Ateşkesin uzatılmasına ilişkin şu ana kadar herhangi bir görüşme yapılmadı. İran’ın tüm odağı ise Pakistanlı arabulucunun katkısıyla, ülkenin çıkar ve hakları doğrultusunda savaşın kalıcı olarak sona ermesi için gerekli şartların sağlanmasına yöneliktir" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı’nın açılıp kapanması sosyal medyada belirlenmez"

Bekayi, "İran’ın çıkar ve taleplerinin bir anlaşma çerçevesinde karşılandığını gördüğümüz anda, anlaşmaya çok yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu kapsamda yaptırımların kaldırılması ve uğranılan zararların telafisi bizim için temel önceliklerdir. Müzakerelerin hiçbir başlığında belirsizlik bulunmuyor, tutumumuzu açık bir şekilde ortaya koyduk. Hürmüz Boğazı’nın açılıp kapanması ise sosyal medyada belirlenmez, bu konuda karar verici olan İran’dır" dedi.