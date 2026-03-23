İran'dan Hürmüz resti: Ticaret serbestisi yoksa sefer serbestisi de yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemi trafiğinin sigorta şirketlerinin çatışma endişeleri nedeniyle yavaşladığını" bildirdi. Arakçi, "Hürmüz Boğazı kapalı değil" dedi.

Gemi geçişlerindeki tereddüdün İran’dan kaynaklanmadığını savunan Arakçi, "Gemiler tereddüt ediyor çünkü sigortacılar sizin başlattığınız tercihli savaştan korkuyor, İran’dan değil" değerlendirmesinde bulundu.

Arakçi ayrıca, "Sefer serbestisi, ticaret serbestisi olmadan var olamaz. Her ikisine de saygı gösterin, aksi halde hiçbirini beklemeyin" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında sigorta şirketlerine ve uluslararası aktörlere de mesaj veren Arakçi, "Hiçbir sigortacı ve hiçbir İranlı, daha fazla tehditten etkilenmeyecek. Saygı duymayı ve göstermeyi deneyin" dedi.