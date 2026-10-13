İran’dan İngiltere’ye RAF Fairford tepkisi: Kanıt gösterin

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İngiltere’nin, ABD ordusunun kullandığı RAF Fairford Hava Üssü yakınındaki şüpheli saldırı planıyla İran’ı ilişkilendirmesine Tahran’dan yanıt geldi. İran’ın Londra Büyükelçisi Seyyid Ali Musevi, suçlamaları reddederek olayın araştırılması ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılması konusunda hazır olduklarını bildirdi. Musevi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ardından yaptığı açıklamada, RAF Fairford Hava Üssü çevresindeki olayda Tahran’ın rolü bulunduğu yönündeki iddiaları kabul etmediklerini belirtti. Ayrıca İran’ın uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme ilkesine bağlı olduğunu vurguladı.

RAF Fairford Hava Üssü çevresinde ne yaşandı?

İngiltere’nin Gloucestershire bölgesinde bulunan ve ABD ordusu tarafından kullanılan RAF Fairford Hava Üssü çevresinde 27 Eylül’de güvenlik olayı yaşandı. Üs yönüne ilerleyen üç minibüsün durdurulmasının ardından, terör eylemi hazırlığında oldukları şüphesiyle beş kişi gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında üssün yakınındaki Whelford köyünde 85 hanenin tahliye edildiği bildirildi.

İngiliz makamları olayla ilgili soruşturma başlatırken, İran’ın olası rolüne ilişkin iddialar iki ülke arasında diplomatik gerilime neden oldu.

İngiltere ile İran arasında diplomatik gerilim

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, olayın İran’da koordine edilmiş ve İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirilmiş olabileceğini öne sürmüştü. Tahran yönetimi ise suçlamaları kabul etmiyor. İran’ın açıklamasıyla birlikte, RAF Fairford çevresindeki olayın arkasında kimin bulunduğuna ilişkin taraflar arasındaki görüş ayrılığı devam ediyor.