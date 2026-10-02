İran’dan Irak’a “uçuşları yeniden başlatın” çağrısı

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İran Dışişleri Bakanlığı, Irak’a yaptığı çağrıda iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılmasını talep etti. Bakanlığın yazılı açıklamasında, İran ve Irak arasındaki havayolu seferlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve hava trafiğinin normal koşullara döndürülmesi istendi.

ABD yaptırımlarına tepki

İran makamları, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım adımlarını eleştirdi. Tahran yönetimi, söz konusu uygulamaları “yasa dışı ve insanlık dışı” olarak nitelendirirken, yaptırımların ülkelerin egemenliklerine ve temel insan haklarına aykırı olduğunu savundu. İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca bu adımların komşu ülkeler arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Binlerce kişiyi etkiliyor

İran makamları, uçuş kısıtlamalarının iki ülke arasındaki hareketliliği doğrudan etkilediğini belirtti. Açıklamada, İran ve Irak arasındaki hava trafiğinin sınırlandırılmasının iki ülkede bulunan binlerce kutsal mekan ziyaretçisi, hasta, öğrenci ve ekonomik faaliyet yürüten kişi açısından sorun oluşturduğu ifade edildi. Tahran, mevcut uygulamanın İran ve Irak arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağlarla uyumlu olmadığını savundu.

“Normal koşullara dönülmeli”

İran Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın ulusal egemenliğine saygı duyduğunu belirterek uçuşlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması konusunda gerekli adımların atılmasını istedi. Bakanlık, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda hava ulaşımında normal koşullara dönülmesi çağrısında bulundu.

Necef uçuşları yeniden gündemde

İran ile Irak arasındaki uçuşların durdurulması, ABD'nin İran hava yolu sektörüne yönelik yaptırım kararlarının ardından gündeme gelmişti.

Irak'ın Tahran Büyükelçisi Yasir Haccac, 28 Eylül'de Necef Uluslararası Havalimanı'nın İran uçuşlarına yeniden açılmasının beklendiğini açıklamıştı. Aynı dönemde Irak hükümeti de bazı havalimanlarının yaptırım kapsamından muaf tutulması için ABD ile doğrudan görüşmeler yürütüyordu. İran'ın son çağrısı ise iki ülke arasındaki uçuş trafiğinin tamamen normalleştirilmesini hedefliyor.