İran'dan İsrail açıklaması: Savaş ihtimali düşük

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in İran’a yakın zamanda saldırma ihtimalini düşük gördüğünü açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan  İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erakçi, "Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, savaşın yakın bir zamanda olacağı kanaatinde değilim." dedi.

İsrail'in yakın bir zamanda savaş olacağı algısı oluşturarak İran kamuoyunu olumsuz yönde etkilemeye çalıştığını dile getiren Erakçi, "Silahlı kuvvetler her zaman hazırlıklı olmalı, hükümet de her türlü olası duruma karşı tam bir hazırlık içinde olmalıdır. Hazırlıklı olmak, savaşın önlenmesindeki en etkili faktördür." dedi.

