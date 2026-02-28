İran’dan İsrail ve ABD’ye sert tepki: Saldırı sebepsiz ve gayrimeşru

Erakçi, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. “Trump, ‘Önce Amerika’ politikasını ‘Önce İsrail’ anlayışına çevirdi; bu da her zaman ‘Sonra Amerika’ demek oluyor” değerlendirmesinde bulundu. Erakçi, Trump’ın kararlarının sadece İsrail’in çıkarlarını gözettiğini, Amerikan çıkarlarını ise ikinci plana attığını öne sürdü. Bu yorum, İran’ın ABD-İsrail ittifakına yönelik eleştirisini net biçimde ortaya koydu.

"Saldırganlara gereken cevabı verme kararlılığımız tamdır"

Erakçi, ülkesinin askeri kapasitesine de dikkat çekti. “Güçlü Silahlı Kuvvetleri'miz hazırdır ve saldırganlara gereken cevabı verme kararlılığımız tamdır” diyen bakan, İran’ın savunma hazırlıklarının caydırıcı ve gerektiğinde etkili olduğunu vurguladı. Erakçi, diplomatik yolların tükenmediğini, fakat saldırganların yanlış hesap yapmamaları gerektiğini de ifade etti.

Açıklamasında, Trump’ın 2012’de eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında yaptığı bir paylaşımı da hatırlattı. O dönemde Trump, Obama’yı anketlerdeki düşüşlerini fırsat bilip Libya veya İran’a saldırı başlatmakla suçlamıştı. Erakçi, bu eski mesajı alıntılayarak Trump’ın İran’a yönelik adımlarının tamamen siyasi çıkar amaçlı olduğunu vurguladı.

Erakçi, mesajlarında yalnızca eleştiriyle kalmayıp, ülkesinin savunma ve misilleme kapasitesini de net biçimde ortaya koydu. Saldırganlara verilecek cevabın kararlılıkla uygulanacağını belirten bakan, İran’ın hem diplomatik hem askeri açıdan hazırlıklı olduğunu gösterdi.

Savunma ve misilleme mesajı

Bu açıklamalar, İran’ın kendisine yönelik saldırılara karşı kararlılığını ve tepki mekanizmasını açık biçimde ortaya koyuyor. Erakçi, ülkesinin güvenliğini sağlamak ve saldırganlara gereken karşılığı vermek için hazırlıkların tamam olduğunu vurguladı.

Erakçi'nin paylaştığı mesajlar, Trump’ın geçmiş açıklamalarını da gündeme getirerek, ABD’nin İran’a yaklaşımını sorguluyor. Erakçi, geçmişte Trump’ın savaş çıkarmakla ilgili eleştirilerini hatırlatarak, mevcut saldırının siyasi motivasyonla bağlantılı olduğunu ima etti.

Erakçi’nin açıklamaları, ülkenin hem savunma kararlılığını hem de diplomatik duruşunu doğrudan yansıtıyor. Saldırganlara karşı verilecek cevabın güçlü ve kararlı olacağı mesajı, açık ve net bir şekilde iletildi.

Sonuç olarak, İran’dan gelen bu açıklamalar, saldırganlara yönelik tepkinin sebepsiz ve hukuksuz olduğunu vurguluyor. Erakçi’nin mesajları, ülkenin hem savunma hem diplomasi alanındaki duruşunu net biçimde ortaya koyuyor ve olası gelişmelere karşı kararlı bir refleks sunuyor.