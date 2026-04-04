İran’dan İsrail’e fırlatılan füzeler birçok bölgede hasara neden oldu (Video)

İran, İsrail’in güneyini ve merkezini hedef alan yeni misillemeler gerçekleştirdi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre; İran’dan fırlatılan bir füzenin Beerşeba şehri yakınlarındaki Neot Hovav sanayi bölgesine isabet etmesi sonucu bir tesiste yangın çıktı. Ayrıca, bölgedeki bir binada da hasar meydana geldi.

Ülkenin merkezini hedef alan ve parça tesirli mühimmat ile gerçekleştirilen bir diğer füze saldırısı ise Tel Aviv ve çevresindeki birçok yerleşim bölgesinde hasara yol açtı.

İlk belirlemelere göre saldırılarda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği açıklandı.