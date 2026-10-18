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İran’dan İsrail’e gözdağı: 'Siyonistlerle savaşmak için parmağımız tetikte hazırız'

İran’ın yeni Savunma Bakanı Mehrdad Ahlaki Kitapçi, İsrail’den gelebilecek olası saldırılara karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, İsrail’e karşı mücadeleye hazır olduklarını ve gerekli durumda harekete geçebileceklerini söyledi.

Haber Merkezi
AA
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İran’dan İsrail’e gözdağı: 'Siyonistlerle savaşmak için parmağımız tetikte hazırız'
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İran’ın yeni Savunma Bakanı Mehrdad Ahlaki Kitapçi, İran basınında yer alan ilk açıklamasında ülkesine yönelik İsrail saldırısı ihtimali hakkında konuştu.

Ahlaki, Savunma Bakanlığı ve bilimsel kuruluşlar aracılığıyla silah ürettiklerini belirterek, "Yeni üretim tesislerini eski yerlere değil dağlara ve güvenli yerlere kuruyoruz. Siyonistlerle savaşmak için parmağımız tetikte hazırız." ifadelerini kullandı.

Ahlaki ayrıca, İran’ın yerli imkanlarla geliştirdiği "ağır savaş uçağının" gelecek yıl havalanacağını söyledi.

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