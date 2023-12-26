İran'dan İsrail'e misilleme mesajı: Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi, İsrail’in dün Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda Musevi’nin ailesi ile İran ve Suriye halkına taziyede bulundu.

Musevi’yi, ülkesinin “Suriye'de terörle mücadele danışmanı” olarak nitelendiren Abdullahiyan, söz konusu komutanın, ABD’nin Irak'taki saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ile bölgede uzun yıllar bulunduğunu belirtti.

Abdullahiyan paylaşımında “Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli.” ifadesinde bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi dün akşam saatlerinde İsrail’in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 80 gündür 20 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü soykırıma varan saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, zaman zaman Suriye topraklarına hava saldırıları düzenliyor.