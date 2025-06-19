İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı: İran füzeleri hastaneyi vurdu

İsrail-İran savaşı karşılıklı hava saldırılarıyla yedinci gününde sürüyor.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Karşılıklı saldırılar yedinci günde de devam ediyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

10:05 İran Genelkurmay Başkanı: "İsrail hedeflerine durmaksızın saldıracağız"

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail hedeflerine durmaksızın saldıracaklarını söyledi.

Musevi, "Siyonist işgalci rejime ait her türlü hedefe durmaksızın devamlı olarak saldırılarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde hiçbir sınırlama görmüyoruz." dedi.

10:00 Netenyahu'dan İsrail ordusuna İran’a yönelik saldırıları artırma talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tahran'ın bu sabahki misillemesinden sonra İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiği bildirildi.

Tahran yönetimini tehdit eden Netanyahu, İranlı yetkililerin "bedel ödeyeceğini" ifade etti.

Savunma Bakanı'ndan "Hamaney bedelini ödeyecek" açıklaması

Savunma Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya hesabından benzer tehditlerde bulundu.

İran'ın bu sabahki saldırılarının "savaş suçu olduğu" yorumunda bulunan Katz, İran lideri Ali Hamaney'in "bedelini ödeyeceğini" iddia etti.

Katz, kendisi ve Netanyahu'nun İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıları artırması talimatı verdiğini kaydetti.

09:47 İran'ın son misilleme saldırısında İsrail'de 3'ü ağır, 44 kişi yaralandı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın son saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Saldırının ardından ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin yaralılara tıbbi müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, ağır durumdaki 3 hastanın ve orta durumdaki 2 hastanın yanı sıra 39 kişinin patlama ve şarapnel etkisiyle hafif yaralandığı kaydedildi.

09:45 İsrail'in İran'a saldırılarında kaç kişi öldü?

İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'da bugüne kadar 639'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1329 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

09:20 İsrail: İran'ın son saldırılarında en az 32 kişi yaralandı

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom, İran'ın gerçekleştirdiği son saldırılarda en az 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

08:50 İran medyası: Füzelerin hedefi Komuta ve İstihbarat Karargahı ve Askeri İstihbarat Kampıydı

İran medyası, bu sabah yapılan füze saldırısının ana hedefini açıkladı.

İran medyası, İsrail'e yönelik bu sabahki füze saldırısının ana hedefinin "Komuta ve İstihbarat (IDF C4I) Karargahı ve Askeri İstihbarat Kampı" olduğunu belirtti.

08:10 İsrail basını: İran, borsa binasını da vurdu

İsrail basını, Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde yer alan İsrail borsa binasının da İran füzeleri tarafından vurulduğu bilgisini verdi.

07:40 İran füzeleri hastaneyi vurdu

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.

Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının başladığı ve saldırılarda ilk belirlemelere göre 3'i ağır 65 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada saldırının ardından hastanenin durumunu gösteren videolar ve fotoğraflar paylaşıldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.

İşte füzenin düştüğü an

İran'in İsrail'e gerçekleştirdiği saldırıda Beerşeba'daki Soroka Hastanesi'ne füze düştüğü an amatör kameralara yansıdı.

07:35 İran: İsrail, Arak nükleer tesisine yakın bir bölgeyi hedef aldı

İsrail'in İran'ın Merkezi eyaletinde bulunan Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne saldırdı.

Tesnim Haber Ajansı, İran Atom Enerjisi Kurumu Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

İsrail'in sabah saatlerinde Arak Ağır Su Nükleer Tesisi'ne (Şehid Handab Araştırma Reaktörü) saldırıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Saldırı can kaybı ya da yaralanma olmadı. Önceden alınmış güvenlik önlemleri sayesinde, tesis çevresindeki bölge halkı açısından da hiçbir risk veya zarar söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

İran devlet televizyonuna göre de tesiste nükleer sızıntı olmadığı kaydedildi.

01:54 İsrail'de Trump'a "Bay Başkan, işi bitir" pankartı

İsrail'de, ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı basında sıkça tartışılıyor. Medyaya açıklama yapan İsrailli yetkililer ABD'nin, İran'a saldırılara katılacağını değerlendiriyor.

İsrail'in, Washington'a yaptığı siyasi ve diplomatik çağrılarının yanı sıra kamuoyu kampanyası da dikkati çekiyor. Bu kapsamda, Tel Aviv'de bir otoyol üzerindeki binaya "Bay Başkan, işi bitir" yazılı, Trump'ın resminin ve ABD bayrağının yer aldığı bir pankart asıldı.

ABD'nin, İran'a yönelik saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı sorusu yanıt bekliyor.

01:45 İran Dışişleri Bakanı: İsrail hariç, diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail’in saldırganlığına karşılık meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

01:30 'Trump, İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladı' iddiası

Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

01:25 İran: İsrail İHA'sı vuruldu

İran medyası, İsrail’e ait Hermes-900 İHA’nın vurulduğu anları paylaştı.

00:55 İran Devlet Televizyonu: Sadık-3 Operasyonu başladı

İran Devlet Televizyonu operasyonu "Sadık Söz 3 operasyonunun 13. dalgası, uzun menzilli füzelerin fırlatılmasıyla başladı." haberiyle duyurdu.

00:21 İsrail hava savunma sistemleri, İran’dan atılan füzeleri imha etti

00:20 İran’dan atılan kamikaze İHA, İsrail’in kuzeyini vurdu

00:10 İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendi

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasıyla birlikte halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi.

İsraillilerin cep telefonlarına da aynı acil durum uyarıları gönderildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Kudüs ve ülkenin kuzey bölgelerinde siren sesleri duyuldu.