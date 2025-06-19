İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı: Tel Aviv'de sirenler çalıyor

İsrail-İran savaşı karşılıklı hava saldırılarıyla yedinci gününde sürüyor.

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü.

İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı.

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Karşılıklı saldırılar yedinci günde de devam ediyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

01:54 İsrail'de Trump'a "Bay Başkan, işi bitir" pankartı

İsrail'de, ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı basında sıkça tartışılıyor. Medyaya açıklama yapan İsrailli yetkililer ABD'nin, İran'a saldırılara katılacağını değerlendiriyor.

İsrail'in, Washington'a yaptığı siyasi ve diplomatik çağrılarının yanı sıra kamuoyu kampanyası da dikkati çekiyor. Bu kapsamda, Tel Aviv'de bir otoyol üzerindeki binaya "Bay Başkan, işi bitir" yazılı, Trump'ın resminin ve ABD bayrağının yer aldığı bir pankart asıldı.

ABD'nin, İran'a yönelik saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı sorusu yanıt bekliyor.

01:45 İran Dışişleri Bakanı: İsrail hariç, diplomasiye bağlılığımızı sürdürüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail’in saldırganlığına karşılık meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini belirterek, "Gayrimeşru, soykırımcı ve işgalci İsrail rejimi hariç, diplomasiye de bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

01:30 'Trump, İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladı' iddiası

Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

01:25 İran: İsrail İHA'sı vuruldu

İran medyası, İsrail’e ait Hermes-900 İHA’nın vurulduğu anları paylaştı.

00:55 İran Devlet Televizyonu: Sadık-3 Operasyonu başladı

İran Devlet Televizyonu operasyonu "Sadık Söz 3 operasyonunun 13. dalgası, uzun menzilli füzelerin fırlatılmasıyla başladı." haberiyle duyurdu.

00:21 İsrail hava savunma sistemleri, İran’dan atılan füzeleri imha etti

00:20 İran’dan atılan kamikaze İHA, İsrail’in kuzeyini vurdu

00:10 İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendi

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasıyla birlikte halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi.

İsraillilerin cep telefonlarına da aynı acil durum uyarıları gönderildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Kudüs ve ülkenin kuzey bölgelerinde siren sesleri duyuldu.