İran’dan kalkan yolcu uçağı, uçuşların durdurulması sonucu 9 gün sonra Necef’e indi
İran’dan kalkan yolcu uçağının uçuşların durdurulması nedeniyle verilen 9 günlük aranın ardından Necef’e iniş yaptığı bildirildi.
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Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, İran’dan kalkan ilk yolcu uçağı, Necef kentindeki Necef Uluslararası Havalimanı’na ulaştı.
İran ile Irak arasındaki uçuşlar, bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle yaklaşık 9 gün boyunca durdurulmuştu.