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İran’dan Körfez ülkelerine ABD uyarısı: Saldırılara destek vermeyin

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, Körfez ülkelerini ABD ordusuna yardım etmemeleri konusunda uyardı.

Haber Merkezi
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İran’dan Körfez ülkelerine ABD uyarısı: Saldırılara destek vermeyin
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İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerini uyardı. Genelkurmay Başkanı Abdullahi, "Uyarıyoruz: Saldırgan ABD ordusuna sağlanan her türlü yardım veya kolaylık, ABD askeri operasyonuna katılmakla eşdeğerdir.

Bu kadar çok sayıda askeri uçağın, özellikle de yakıt ikmal uçaklarının, ev sahibi ülkelerin bilgisi dışında bölgedeki üslerde bulunması pek mümkün görünmüyor. Basra Körfezi'ne kıyısı olan ve topraklarını ABD'nin İran'a karşı kullanmasına izin vermeyecekleri yönünde çeşitli açıklamalar yayınlayan ülkeler, bu durumun tam olarak farkında olduğumuzu bilmelidir" ifadelerini kullandı.

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