İran'dan kritik askeri hamle: 50'den fazla birlik sınırda nöbette

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İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi, ülkesinin ABD ile yaşadığı gerilimler ve geçmiş dönem çatışmalarından çıkardıkları dersler doğrultusunda operasyonel planlarını güncellediklerini belirtti.

Sınır bölgelerinde tüneller, savunma siperleri ve kanal sistemleri oluşturduklarını ifade eden Cihanşahi, operasyonel hazırlığın en üst seviyeye çıkarıldığını vurguladı.

50'den fazla muharebe birliği sahada

Zırhlı ve mekanize tugayların yanı sıra topçu, füze ve insansız hava aracı birimlerini içeren 50'den fazla muharebe ve destek unsurunun ülkenin kuzeybatı, batı, güneybatı, doğu ve güneydoğu sınırlarına sevk edildiğini aktaran Cihanşahi, bu süreçte yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirildiğini kaydetti. Alınan bu önlemlerin caydırıcılık sağladığını savunan komutan, söz konusu birliklerin olası senaryolara karşı hâlâ sınırda teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.