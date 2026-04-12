İran’dan kritik hamle: Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı, iki petrol tankeri durduruldu

28 Şubat’ta İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışma sürecinde ilk barış temasları, İslamabad’da yapıldı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yaklaşık 21 saat süren görüşmelerin ardından herhangi bir uzlaşmaya varılamadığını duyurdu. İran basınında ise Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde ortak bir zemin bulunamamasının, ABD’nin yüksek taleplerinden kaynaklandığı iddia edildi.

İki petrol tankerinin geçişine izin verilmedi

İslamabad’da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran görüşmelerinde, özellikle Hürmüz Boğazı’nın durumu ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi kritik başlıklarda uzlaşma sağlanamadı.

Müzakerelerde en büyük anlaşmazlık konularından biri olan Hürmüz Boğazı, görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından yeniden gemi trafiğine kapatıldı. Sabah saatlerinde boğazdaki hareketliliği tamamen durduran İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçiş hazırlığında bulunan iki petrol tankerine de müdahale ederek durdurdu.