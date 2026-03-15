  3. İran’dan kritik iddia: Epstein şebekesi 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ı suçlamak amacıyla 11 Eylül olaylarına benzer "sahte bayrak" operasyonu planlandığına dair bilgi aldığını belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ı suçlamak amacıyla 11 Eylül olaylarına benzer "sahte bayrak" operasyonu planlandığına dair bilgi aldığını belirterek, "İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur." ifadelerini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Epstein'ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül'e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran'a atmak için bir komplo kurduklarını duydum. İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur."

