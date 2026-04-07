İran’dan kritik tehdit: Dünyanın internetini keseriz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik sert saldırılarının ardından Tahran’dan küresel dengeleri sarsabilecek yeni tehditler gelmeye başladı. Bu kez dikkat çeken başlık, siber güvenlik ve kritik altyapılar oldu. İran medyasında yer alan son iddialara göre, Tahran yönetimi Basra Körfezi’nden geçen denizaltı internet kablolarını hedef almayı gündemine alabilir.

İran’a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan içeriklerde, bir dalgıcın deniz tabanındaki kalın bir fiber optik kabloya müdahale ettiği anları gösteren görüntüler servis edildi. Söz konusu görsellerin temsili ya da kurgusal olduğu değerlendirilirken, verilen mesajın altyapı sabotajı ihtimaline işaret ettiği yorumları yapılıyor.

"İnsanlık Taş Devri'ne geri dönecek"

Söz konusu yayınlarda, Batı'nın veya bölgesel rakiplerin İran'a yönelik askeri bir operasyon düzenlemesi halinde, Tahran'ın bu kabloları keserek misilleme yapabileceği iddia edildi. İlgili haber metinlerinde, böyle bir adımın atılması durumunda "tüm dünyanın karanlığa gömüleceği ve insanlığın Taş Devri'ne geri döneceği" şeklinde oldukça iddialı ve abartılı ifadelere yer verildi.

Denizaltı kablolarına olası saldırı küresel interneti tehdit ediyor

Basra Körfezi ve Kızıldeniz koridoru, Asya ile Avrupa arasındaki internet trafiğini birbirine bağlayan en kritik darboğazlardan (chokepoint) biri konumunda. Küresel internet trafiğinin yaklaşık yüzde 15 ila 20'si bu bölgeden geçen denizaltı kabloları üzerinden sağlanıyor.

Bu kablolara yönelik olası bir fiziki sabotajın; Körfez ülkeleri, Hindistan, Uzak Doğu ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde ciddi internet kesintilerine, bant genişliği daralmalarına ve finansal işlemlerde gecikmelere yol açabileceği belirtiliyor.