İran’dan küresel piyasalara sert uyarı: Petrolün 200 dolara çıkmasına hazır olun

İran’ın askeri sözcüsü yaptığı açıklamada, ülkenin düşmanlarıyla yürüttüğü askeri angajman biçiminin “karşılıklı saldırılar” aşamasından çıkıp sürekli saldırı stratejisine evrileceğini söyledi.

ABD’nin petrol fiyatlarını kontrol edebilecek bir güce sahip olmadığını savunan sözcü, bölgedeki stratejik geçiş noktalarına ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

"Hürmüz Boğazı'ndan tek bir litre petrolün bile geçmesine izin vermeyeceğiz"

İranlı yetkili, "ABD'nin, Siyonist rejimin veya ortaklarının çıkarına olacak şekilde, Hürmüz Boğazı'ndan tek bir litre petrolün bile geçmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak bölgedeki enerji akışına dair kararlılıklarını vurguladı.

Petrol piyasalarındaki fiyatlandırmanın doğrudan bölgesel güvenlik koşullarına bağlı olduğunu dile getiren sözcü, "Petrolün varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun, çünkü petrol fiyatı sizin istikrarsızlaştırdığınız bölgesel güvenliğe bağlı" diye konuştu.

Kritik noktalara en az 839 füze saldırısı

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 839 füze saldırısı düzenlediği açıklanmıştı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik hamleleri ve İran'ın bu adımlara verdiği karşılıklar devam ederken, Körfez ülkelerindeki stratejik öneme sahip birçok nokta hedef haline gelmişti.