İran'dan Melania Trump'a yönelik tehdit videosu
İran basınında, Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin bilgilerin yer aldığı ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir videonun yayımlandı.
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansının Telegram hesabında yapılan paylaşımda, Melania Trump'ın sık bulunduğu yerler ile alışveriş yaptığı öne sürülen mağazalar gösterildi.
Videonun sonunda ise Barron Trump'a hitaben, "Bizi beklesin." ifadesine yer verildiği öne sürüldü.