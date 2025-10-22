  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'dan net mesaj: ABD'nin "mantıksız istekleri" devam ettiği sürece müzakere masasına dönmeyeceğiz
Takip Et

İran'dan net mesaj: ABD'nin "mantıksız istekleri" devam ettiği sürece müzakere masasına dönmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin "aşırı talepleri" ve "mantıksız istekleri" olduğu müddetçe müzakere masasına dönmeyeceklerini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'dan net mesaj: ABD'nin "mantıksız istekleri" devam ettiği sürece müzakere masasına dönmeyeceğiz
Takip Et

İran devlet televizyonuna göre Erakçi, Meşhed kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erakçi, "Amerikalılar, aşırı taleplerde bulunma politikasından vazgeçmediği sürece ve mantıksız istekleri devam ettiği müddetçe, müzakere masasına geri dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un aracılar vasıtasıyla Tahran'la temas kurduğuna işaret eden İranlı Bakan, dolaylı müzakerelerin sürdüğü esnada İsrail ve ABD'nin İran'ı vurduğunu hatırlatarak, Washington yönetiminin tarafların çıkarlarını koruyan, saygı temelli müzakere anlayışına sahip olması halinde görüşmelerin yeniden başlayabileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

ABD'de 2017'de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Mayıs 2018'de ülkesinin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemiş, İran da uranyumu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Gazze'de Türk askeri" açıklamasıİsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Gazze'de Türk askeri" açıklamasıDünya
Guterres’ten uyarı: Hiçbir ülke iklim felaketlerinden kaçamayacakGuterres’ten uyarı: Hiçbir ülke iklim felaketlerinden kaçamayacakDünya

 

Dünya
'Porsche' ile öldürdü 'Christian Louboutin' ile savunma yaptı!
'Porsche' ile öldürdü 'Christian Louboutin' ile savunma yaptı!
Sırbistan'da Vucic destekçilerinin çadırına silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
Sırbistan'da Vucic destekçilerinin çadırına silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Gazze'de Türk askeri" açıklaması
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Gazze'de Türk askeri" açıklaması
Guterres’ten uyarı: Hiçbir ülke iklim felaketlerinden kaçamayacak
Guterres’ten uyarı: Hiçbir ülke iklim felaketlerinden kaçamayacak
Antalya Limanı’na 9 ayda 12 kruvaziyerle 10 bin turist geldi
Antalya Limanı’na 9 ayda 12 kruvaziyerle 10 bin turist geldi
Hindistan Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü (Video)
Hindistan Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü