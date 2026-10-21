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İran’dan net mesaj: Uranyumun tek bir gramı bile ülkeden çıkarılmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, zenginleştirilmiş uranyumun hiçbir miktarının ülke dışına çıkarılmayacağını belirtti. ABD güven artırıcı adımlar atana kadar müzakerelerin başlamayacağını vurgulayan Rızai, görüşme sürecinin İran’ın tüm taleplerinin eksiksiz karşılanması şartına bağlı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
İHA
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İran’dan net mesaj: Uranyumun tek bir gramı bile ülkeden çıkarılmayacak
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesi ve ABD arasında devam eden askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağına dair tartışmalara değinen Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak" dedi.

"İran'ın tüm şartları eksiksiz yerine getirilmeli"

Washington yönetimi ile yürütülecek müzakerelerin ise güvenin tesis edilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Rızai, "ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır" ifadelerini kullandı.

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