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İran'dan ‘Netanyahu’ açıklaması: Aranan bir savaş suçlusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aranan bir savaş suçlusu olduğunu söyleyerek, "Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor” dedi.

Haber Merkezi
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İran'dan ‘Netanyahu’ açıklaması: Aranan bir savaş suçlusu
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili açıklamada bulundu. Arakçi, “Netanyahu, ellerinde Arap, Amerikan ve İranlı kanı bulunan, aranan bir savaş suçlusu. Adaletten kaçmak için kendi halkına da hiç saygı göstermiyor. Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor. ABD senatörleri bile bu işten çıkmak istiyor” ifadelerini kullandı.