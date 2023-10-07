İran'dan Nobel ödülüne kınama

İran, 2023 Nobel Barış Ödülü'nün "ulusal güvenlik suçlarından" cezaevinde tutulan Nergis Muhammedi'ye verilmesini "taraflı bir siyasi hareket" olarak niteleyerek kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, "Nobel Barış Komitesinin, Barış Ödülü'nü, defalarca yasaları ihlal ettiği ve suç işlediği gerekçesiyle mahkum edilen bir kişiye verdiğini görüyoruz. Bu eylemi taraflı ve siyasi bir hareket olarak kabul ediyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nobel Komitesini İran'a karşı "yanlış iddialarda" bulunduğu gerekçesiyle eleştiren Kenani, bunun "bazı Avrupa hükümetlerinin bilgileri çarpıtma ve İran'daki iç gelişmeler hakkında kafa karıştırıcı ve tahrif edilmiş rivayetler üretme yaklaşımının göstergesi" olduğunu kaydetti.

Ödülün bazı Batılı ülkeler için "siyasi bir araç" olduğunu savunan Kenani, "Nobel Barış Komitesine bu ödülü uluslararası alanda barış ve adalet kültürünü içtenlikle teşvik etmeye çalışan kişi veya kuruluşlara vermesini tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Norveç Nobel Komitesi, dün, 2023 Nobel Barış Ödülü'nün, cezaevindeki İranlı aktivist Nergis Muhammedi'ye verildiğini duyurmuştu. Komite, Muhammedi'nin İran'da "baskı altındaki kadınlar için gösterdiği mücadele dolayısıyla" ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı.

İran'da aktivist kimliğiyle öne çıkan Nergis Muhammedi, insan haklarıyla ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. İran yargısınca "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve rejime karşı propaganda" gibi suçlardan mahkum edilen Muhammedi, Kasım 2021'den bu yana Tahran'da cezaevinde tutuluyor.