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İran’dan nükleer adım

İran uranyum zenginleştirmek için 6 binden fazla santrifüj kuracak.

Haber Merkezi
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İran’dan nükleer adım
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Dün yayınlanan gizli bir UAEA raporuna göre İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) nükleer zenginleştirme tesislerine 6,000'den fazla ilave santrifüj kurma ve mevcut santrifüjlerini daha fazla çalıştırma planını bildirdi.

Bu hamle, UAEA'nın 35 ülkeden oluşan Yönetim Kurulu'nun İran'dan daha fazla işbirliği talep eden son kararına yanıt olarak geldi.

İran'ın Natanz ve Fordow'daki iki yer altı tesisinde ve Natanz'daki bir yer üstü tesisinde halihazırda 10,000'den fazla santrifüj çalışmakta.

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