Trump’ın tehditlerine karşı Tahran’dan kritik adım: Hamaney talimat verdi

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in, ABD ile nükleer görüşmelere başlanması talimatı verdiği bildirildi. AFP'nin haberine göre, İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İranlı yetkililere ABD ile nükleer görüşmeler yürütülmesi talimatı verdi.

Bunun yanısıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da görüşmelere başlanması talimatı verdiği iddia edildi. İran medyasında yer alan haberlere göre görüşmelerin birkaç gün içinde Türkiye'de gerçekleştirileceği öne sürüldü.

Yalnızca nükleer dosyası ele alınacak

Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin bilgi veren İranlı bir kaynak, Hamaney'in ABD ile görüşme talimatı verdiğini doğruladı. ABD ve İran arasında yürütülecek görüşmelerde yalnızca nükleer dosyasının ele alınacağı kaydedildi.

Trump müzakereye açık

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert tehditleri sürerken, Trump yönetiminin aynı zamanda bir anlaşma zemini için Tahran’a müzakereye açık olduğu mesajını birden fazla kanal üzerinden ilettiği bildirilmişti.

Bölgesel bir çatışmayı önlemek amacıyla Türkiye, Mısır ve Katar’ın ABD ile İran arasında temasların kurulması için yoğun diplomasi yürüttüğü ifade edildi. ABD’li bir yetkili, iki ülke arasında olası bir görüşmenin Türkiye’de gerçekleşebileceğini dile getirmişti.

Ankara’da görüşme organize edilmesi için temaslar sürdürülüyor

Axios’a konuşan üst düzey kaynaklara göre, Washington, Trump’ın İran’a yönelik saldırı sinyalleri vermesine rağmen Tahran’a “müzakerelere açığız” mesajını net şekilde iletmişti.

İki bölgesel kaynağın aktardığı bilgilere göre, Türkiye, Mısır ve Katar; ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bu hafta Ankara’da bir görüşme organize edilmesi için temaslarını sürdürüyor. Sürece yakın bir yetkili, “Görüşmeler ilerliyor, elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’li bir başka yetkili de ABD ile İran arasında bu hafta Türkiye’de bir toplantı yapılmasının gündemde olduğunu doğrulamıştı