İran’dan nükleer uzlaşma sinyali: ABD yaptırımları konuşursa esneklik mümkün

Tahran, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde yaptırımların kaldırılması tartışılırsa esneklik gösterebileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Majid Takht-Ravanchi, Tahran’ın uzlaşmaya hazır olduğunu ancak bunun Washington’un yaptırımların kaldırılmasını masaya koymasına bağlı olduğunu belirtti.

"Nihai karar için erken"

İlk tur görüşmelerin çeşitli açılardan olumlu geçtiğini söyleyen Takht-Ravanchi, hala nihai karar için erken olduğunu vurguladı.

İran, zenginleştirilmiş uranyum miktarını düşürerek ve bazı program kısıtlamaları getirerek ABD ile esneklik sağlayabileceğini ifade ediyor. Takht-Ravanchi, bunun Tahran’ın uzlaşmaya açık olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ancak İran, önceki müzakerelerde ABD’nin “sıfır uranyum zenginleştirme” talebini kabul etmeyeceğini yineledi. Resmi çizgiye göre, ülkenin nükleer programı silah amaçlı değil, enerji ve bilimsel kullanım odaklı yürütülüyor.

Müzakereler, arabuluculuk yapan Umman temsilcileri eşliğinde ilerliyor. Tarafların nihai uzlaşmaya varması durumunda, uygulanan uluslararası yaptırımların kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.

Analistler, İran’ın esneklik sinyali vermesinin bölgesel güvenlik ve küresel enerji piyasaları açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.