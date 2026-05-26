İran’dan petrol tehdidi: İhracatı durdururuz

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ebolfazl Şekarçi, Al Jazeera’ya verdiği röportajda, ABD ile savaşın yeniden başlaması ve Tahran’ın petrol ihracatının tehlikeye girmesi halinde İran’ın bölgeden petrol çıkışını engelleyeceğini söyledi.

Sözcü, İran’ın herhangi bir yeni saldırıya vereceği yanıtın daha sert olacağı uyarısında bulundu. Ayrıca İran güçlerinin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatması halinde vurulacak yeni hedefler belirlediğini ifade etti.

Şekarçi, “Düşmanlar kesinlikle yeni sürprizler ve taktiklerle karşı karşıya kalacak ve bölge savaşın yeni bir aşamasına girerse İran’ın operasyonları bölge sınırlarının ötesine uzanacak ve önceki iki savaştan çok daha yoğun, daha sert, daha şiddetli ve daha güçlü olacaktır” dedi.