İran’dan sert mesaj: Saldırı halinde nükleer adım sinyali
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu yüzde 90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi.
Yüzde 90 saflıkta uranyum nükleer silah yapımında kullanılan seviye olarak kabul ediliyor.