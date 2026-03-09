İran'dan sert uyarı: Enerji altyapısı vurulmaya devam ederse biz de vururuz

İsrail'in cumartesi günü 30 petrol deposunu hedef aldığı saldırıların ardından İran'dan sert tehdit geldi.

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran basınına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Zülfikari, ABD ile İsrail’in, halka ait yakıt ve enerji altyapısı ile hizmet merkezlerinin bazı kısımlarını hedef alacak kadar ileri gittiğini bildirdi.

Petrol 200 doları aşabilir, ABD ve İsrail uyarılmalı

İran Silahlı Kuvvetleri’nin, bölgedeki tüm yakıt, enerji ve kamu hizmeti altyapıları hakkında istihbarata, bilgiye ve saldırı kabiliyetine sahip olduğunu belirten Zülfikari, buna rağmen, İran’ın şimdiye kadar benzer herhangi bir eylemden kaçındığını söyledi.

İslam ülkelerinden, ABD ve İsrail’i ‘bu tür insanlık dışı eylemler konusunda uyarmalarını’ beklediklerini vurgulayan Zülfikari, “Aksi takdirde bölgede benzer eylemler gerçekleştirilecek ve eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerinde olmasına tahammül edebiliyorsanız bu oyuna devam edin” dedi.