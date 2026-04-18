İran'dan son açıklama: ABD ablukası kalkana kadar Hürmüz Boğazı kapalı kalacak

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı uyarıda, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde demirli bulunan gemilerin hiçbirinin yerinden ayrılmaması gerektiğini bildirdi.

İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu koordinasyonunda dün bazı gemilerin geçişine izin verdiği aktarılan açıklamada, ABD'nin İran gemileri ve limanlarına deniz ablukası uyguladığı, bu nedenle "ateşkesi ihlal ettiği" savunuldu.

İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı

Açıklamada, ABD'nin ablukayı kaldırmadığı, bu nedenle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağı belirtilerek, "Bu nedenle, hiçbir geminin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirlediği yerinden hareket etmemesi gerektiği, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının düşmanla işbirliği olarak kabul edileceği ve ihlal eden geminin hedef alınacağı konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.