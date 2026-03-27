  İran'dan sporculara yurt dışı seyahat yasağı
İran'dan sporculara yurt dışı seyahat yasağı

İran Spor Bakanlığı, milli takımların ve tüm spor kulüplerinin "düşman" olarak kabul edilen ülkelere seyahat etmesini ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.

İran'dan sporculara yurt dışı seyahat yasağı
İran basınında yer alan haberlere göre bakanlık, bu kararın İranlı sporcuların güvenliklerine yönelik endişeler nedeniyle alındığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Milli takımların ve kulüp takımlarının, düşman olarak görülen ve İranlı sporcular ile heyet üyelerinin güvenliğini garanti edemeyen ülkelere gidişi yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kararın, bölgedeki mevcut gerilim ve güvenlik riskleri doğrultusunda alındığı vurgulandı.

Tarafsız saha talebi

Spor Bakanlığı ayrıca, Futbol Federasyonu ve kulüplerin Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ile iletişime geçmesini istedi.

Bu kapsamda, planlanan müsabakaların ev sahibi sahalarının başka konumlara taşınması ve maçların tarafsız bölgelerde oynanması için gerekli bilgilendirmelerin yapılması talimatı verildi.

